«Гройтер Фюрт» — «РБ Лейпциг»: ставка Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) за 1.97.

«Всё выглядит очень однозначно, тем более что «РБ Лейпциг» не играл те матчи, которые должен был провести со «Спартаком». Никуда не ездил, не летал, а спокойно в недельном режиме готовился к этой встрече.

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«Гройтер Фюрт» — команда слабая. Не очень понимаю, за счёт чего она может оказать сопротивление «РБ Лейпциг». Понятно, что хозяева, скорее всего, построят «автобус», но Тедеско умеет разбираться с «автобусами». Схема, которую он применяет, как раз и хороша в матчах с такими соперниками.



Уверен, что «РБ Лейпциг» выиграет этот матч, причём уверенно, поэтому берём победу гостей с форой (-1.5) за 1.97. Уверенность здесь девять по 10-балльной системе».

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