«Рубин» — «Ростов»: эксперты оценили шансы Карпина выиграть первый матч после возвращения

14 марта в Казани состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск.
Карпин прокомментировал своё возвращение в «Ростов».
Эта игра станет дебютной для Валерия Карпина после возвращения в «Ростов». Специалист будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера сборной России.
Фаворитом считаются хозяева, ставки на «Рубин» принимаются с коэффициентом 1.86. Успех «Ростова» доступен за 4.15, ничья — за 4.00.
Букмекеры считают, что от команд не стоит ждать высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.
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