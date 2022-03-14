Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Москва — «Северсталь»: эксперты оценили шансы команд в седьмом матче серии

«Динамо» Москва — «Северсталь»: эксперты оценили шансы команд в седьмом матче серии
Комментарии

14 марта в Москве состоится седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Счёт в серии 3-3.

Чего ждать от решающего матча серии «Динамо» — «Северсталь»?

Фаворитом считаются бело-голубые. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.87, а успех «Северстали» оценён экспертами в 3.96. На ничью в основное время дают 4.65.

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78, на гол до истечения первой минуты — за 14.0.

Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.42, а победа «Северстали» с учётом овертайма — за 2.85.

Разин: седьмая игра — самое вкусное, что может быть в плей-офф.

Квартальнов ответил на вопрос о готовности уйти из «Ак Барса».

Вайсфельд: проблема «Ак Барса» в том, что руководство поставило на Квартальнова.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022