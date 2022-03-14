«Рубин» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Ростов» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 3 за 1.50.



«Закроет 21-й тур РПЛ матч двух команд друзей. Многое переплетено, многое пересечено между «Рубином» и «Ростовом». Они сыграют друг с другом в Казани. Как вы знаете, «Ростов» снова возглавил Валерий Карпин. Из команды ушли многие легионеры. По крайней мере, это было официально объявлено на днях. Не сыграют шведы Гигович и Альмквист, приостановил контракт Баштуш, Хаджикадунич уехал, норвежец Кнудсен. Но остаются Али Соу, Хасимото, есть Хорен Байрамян, который прошлый матч пропустил.

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У «Рубина» есть вопросы по организации игры. Лисакович забивает и отдаёт, как в прошлом матче на Дрейера. Не самый простой матч ожидает казанскую команду.



Напомню, в первом круге «Ростов» просто размазал «Рубин», одержав крупную победу. Посмотрим, что будет сейчас.



Мы знаем, как Карпин тщательно и скрупулёзно разбирает соперника, подходит к его сильным сторонам. Вряд ли «Ростов» сыграет в гипероткрытый футбол. Учитывая проблемы «Рубина», футбол должен быть закрытый, тесный, как это было в матче «Ростова» с «Сочи».



Сыграл бы тотал меньше 3 мячей за не самый жирный коэффициент 1.50. Это основной вариант. Можно рассмотреть и тотал меньше 2.5 мяча за 1.92. «Ростову» очень нужны очки, да и «Рубин» хочет поправить своё положение. Будем смотреть, верить в нашу ставку», — сказал Генич.

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