«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 7-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – «Северсталь».



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.45.



«Это всё-таки случилось. Ерёменко наконец-то пропустил больше двух шайб – целых три. «Динамо» забросить больше двух не смогло, «Северсталь» впервые победила дома, а счёт в серии сравнялся – 3-3, и нас ждёт седьмой матч. Единственный из всех семи серий 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Динамо» — «Северсталь»: чего ждать от решающего матча серии?

Что нам ждать в седьмом матче? В седьмом матче в первую очередь играет опыт. Причём ни какой-то там виртуальный, а вполне конкретный опыт игры в плей-офф. Которого у «Динамо» хоть известным местом жуй и которого у «Северстали» явно не хватает. Вы скажете, что в составе бело-голубых не так уж и много игроков с таким всесторонним опытом – и будете совершенно правы. Но дело в том, что в «Северстали» таких игроков ещё меньше – и это великая сермяжная правда.



Можно, конечно, предположить, что дедушку Ерёменко всё-таки укатали и уездили. И теперь он от матча к матчу будет играть все хуже, а пропускать всё больше. Возможно, что это действительно так. Но на один-то матч он собраться сможет, а сейчас динамовцам больше и не нужно, тем более матч этот для них будет домашним.



Сердце моё в общем и целом на стороне «Северстали» и конкретно Андрея Разина, который всеми своими трудами, аки пчела, заработал и даже где-то выстрадал этот проход во второй этап. А разум на стороне «Динамо», у которого и струя повыше, и ресурс побольше, а самое главное – всё-таки больше опыта. А уж сколько его у Ерёменко – у-у-у…



Победа «Динамо». Тяжелейшая. В одну шайбу. Не факт, что в основное время. Но всё равно дальше пойдут бело-голубые», — сказал Лебедев.

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