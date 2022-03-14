«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на седьмой матч первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.70.



«В этом матче трудно найти хороший кэф, потому что всем очевидно, что победит московское «Динамо», причём в основное время. Об этом скажет пятая игра серии, в которой динамовцы перебросали «Северсталь» со счётом 55-23, сразу повели 3:0. А когда команда из Череповца реализовала два большинства, то начались удаления в другую сторону, которые вызвали косые взгляды и даже интернет-споры.

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Но давайте рассмотрим, как в этом матче может победить «Северсталь». Реально ли это? Во-первых, команда Андрея Разина уже два раза побеждала в Москве в первых двух встречах.



Во-вторых, «Северсталь» хотя и проиграла три раза подряд в серии, но взяла дома шестой матч. Причём это было уверенно – три гола подряд. И если бы Разин не брал челлендж, после чего динамовцы реализовали большинство, счёт был бы не 3:2, а 3:1. Победа «Северстали» получилась бы более уверенной.



В-третьих, у «Динамо» есть проблема с вратарями. 26-летний Иван Бочаров излишне нервничает. Александр Ерёменко, которому 10 апреля исполнится 42 года, вытащил три матча, но теперь потерпел поражение. Хотя он, в принципе, в пропущенных шайбах не виноват.



В-четвёртых, «Динамо» будет под страшным давлением, а вот на «Северсталь» ничто давить не должно. Особенно если гости откроют счёт. Ну а в овертайме давление на динамовцев вообще может их сковать.



Я бы в этом матче взял кэф 2.70 на то, что «Северсталь» победит пусть даже в дополнительное время. Понятно, что здесь есть риск. Но такой исход вполне может быть – даже сами динамовские болельщики не слишком довольны, как выглядит их команда в плей-офф. При этом «Северсталь» — хорошая управляемая команда, которая может быть как единый кулак», — сказал Лысенков.

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