«МЮ» — «Атлетико»: эксперты назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

15 марта в Манчестере состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.

Ди Канио объяснил, почему ему больше нравится Роналду, а не Месси.

В первой встрече соперники разошлись миром — 1:1. Ответную игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценен экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.36.



Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Проход «МЮ» в четвертьфинал оценён в 1.65, проход «Атлетико» — в 2.35.

Константин Генич дал прогноз на матч «МЮ» — «Атлетико».

Почеттино заступился за Месси и Неймара после критики фанатов «ПСЖ».

Сергей Степашин: никто Абрамовичу помогать не собирается.