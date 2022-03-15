«МЮ» — «Атлетико»: эксперты назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

15 марта в Манчестере состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.
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В первой встрече соперники разошлись миром — 1:1. Ответную игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценен экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.36.
Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
Проход «МЮ» в четвертьфинал оценён в 1.65, проход «Атлетико» — в 2.35.
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