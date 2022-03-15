«Аякс» — «Бенфика»: эксперты оценили шансы команд в ответном матче Лиги чемпионов

15 марта в Нидерландах состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика». Начало встречи — в 23:00 мск.
Легенда «Аякса» вошёл в руководство амстердамского клуба.
Первая встреча завершилась вничью — 2:2. Ответную игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аякса» можно с коэффициентом 1.42. Успех «Бенфики» оценён экспертами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются за 5.60.
Аналитики ждут от команд большого количества забитых голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.18. Если «Аякс» сумеет отличиться, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.54.
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