«МЮ» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «МЮ» — «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: гол Роналду за 2.90.



«Ответный матч между «МЮ» и «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Очень тяжело «МЮ» дался первый матч. «Атлетико» прессинговал по всему полю, ничего не давал сопернику сделать. Но, как часто бывает, одна команда доминировала, а другая сумела уйти от поражения.

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После той встречи «МЮ» провёл несколько матчей. Как всегда, команда Рангника играет нестабильно. В последней встрече удалось обыграть «Тоттенхэм» с хет-триком Криштиану Роналду. «Атлетико» в Примере выдал серию из победных матчей.



Посмотрел разные котировки и линии на этот матч. Могу сказать, что игра очень сложная для прогнозирования. Качнуться может в любую сторону. Я бы этот матч вообще обошел бы стороной, но в качестве прогноза, чтобы интересно было смотреть матч, я остановился на голе Роналду.



Криштиану всё же лучший бомбардир Лиги чемпионов. После хет-трика в ворота «Тоттенхэма» он снова воспрял. Криштиану бьет штрафные, пенальти и просто бьет в каждом матче. В первом матче против «Атлетико» он не был заметен, но, может быть, магия «Олд Траффорд» поможет «МЮ» и Роналду в частности разобраться с соперником.



Гол Роналду оценивается отличным коэффициентом 2.90. Вполне подходящий прогноз на эту встречу», — сказал Генич.

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