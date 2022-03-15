«Аякс» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аякс» — «Бенфика» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Аякса» и ТБ 2.5 за 1.74.



«Многие ждали, что уже в первом матче «Аякс» оформит свое превосходство, а второй матч превратится в формальность. Но этого не произошло. Опытная «Бенфика» боролась и сумела добиться ничьей, что не так уж плохо.

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Понятно, что в ответной встрече «Аякс» остаётся явным фаворитом, но у меня ощущение, что он уже не так хорош, как осенью. Тогда он в группе одержал 6 побед, забивал невероятное количество мячей. Сейчас амстердамцам все дается с трудом. Думаю, физическая форма не столь хороша на этом этапе сезона. Все время приходится подключать моральные качества, чтобы выгрызать победы.



Но все-таки, на мой взгляд, «Бенфику» «Аякс» пройдёт, а игра снова будет яркой. Закрытым футбол точно не получится. Ситуация мне видится такой, что «Аякс» победит 2:1 или 3:2 за счет класса исполнителей в атаке. Поставлю на победу «Аякса» и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.

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