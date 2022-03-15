«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико».
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» могут разыграть долгую партию. Я не удивлюсь, если они уйдут в дополнительное время или серию пенальти.
«МЮ» — «Атлетико»: когда начало, где покажут?
Резонов для этого несколько. Во-первых, отличная форма Жоао Феликса, который забивает в последних матчах. Во-вторых, Роналду, который в 13 из последних 15 домашних матчей против «Атлетико», с учётом выступлений и за «Реал», забивал регулярно.
Мы привыкли к тому, что «Атлетико» — это оборонительная команда, но Мадрид в последнее время пропускает пачками. На выезде в последних 8 матчах против английских команд коллектив Симеоне не может сыграть на ноль. С другой стороны, надо признать, что сейчас пошла хорошая волна. «Атлетико» выиграл четыре из последних пяти матчей.
Я бы обратил внимание еще и на то, что первый матч для обеих команд стал тяжелым с точки зрения статистической погрешности. В трех из последних четырех случаях, когда «Атлетико» не выиграл дома в первом матче, то вылетал из текущей стадии. «МЮ» если дома не выигрывает, то также не проходит дальше. Чья-то серия прервется.
«МЮ» в обороне играет очень слабо, пропускает много. Но в атаке в отличном состоянии сейчас Роналду, который здорово разозлился, не попав в состав на матч против «Манчестер Сити».
В данном случае стоит посмотреть вроде бы на простую ставку обе забьют, но с очень неплохим в данном случае коэффициентом», — сказал Казанский.
Константин Генич дал прогноз на матч «МЮ» — «Атлетико».
Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ» перед матчем с «Атлетико».
«МЮ» — «Атлетико»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
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