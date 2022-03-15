«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: ставка Ивана Млечного на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов cезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» Мадрид.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.26.



«Продолжаем обсуждать ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов, и сейчас хочется поговорить про встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

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Сразу хочется напомнить, что первая встреча завершилась со счетом 1:1. В целом матч был достаточно равным, «матрасники» больше атаковали, но мяч под контролем больше был у «Юнайтед». Но если посмотреть на картину целиком, то проблемы в этом сезоне есть у обеих команд. Правда, если в случае «Юнайтед» эти проблемы проявляются время от времени, то вот у подопечных Симеоне вещи подобного рода — систематически. «Атлетико» проводит худший сезон за одиннадцать лет, когда Симеоне находится у руля команды. Клуб очень много пропускает, часто ошибается и проигрывает ненужные матчи, поэтому даже такой «Юнайтед» на их фоне выглядит предпочтительней.



«Манчестер Юнайтед» под конец сезона ожидает действительно тяжелый график. Клубу будет действительно очень тяжело оказаться в первой четверке, потому что их главным соперником за эту строчку на данный момент является «Арсенал», а как мы знаем, «Арсенал» четвертые места никогда не отдает. Поэтому у «Манчестера» есть отличная возможность пошуметь в Лиге чемпионов прямо сейчас, так как мне кажется, что в следующем году они туда через чемпионат уж точно не отберутся. Также вполне возможно, что эта ЛЧ может стать последней для Роналду и уходить из нее на стадии 1/8 он вряд ли собирается.



Мой прогноз на этот матч: победа «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что мы еще посмотрим на их игру в этом розыгрыше. Все же они смотрятся намного сильнее «Атлетико». Команда может удивлять и проводить феноменальные матчи, и я думаю, что этот матч станет именно таким. Удачи!», — сказал Млечный.

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