«Аякс» — «Бенфика»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов в Амстердаме

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — «Бенфика» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Бенфики» с форой (+2) за 1.50.



«Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Начинаем с поездки в Амстердам, где «Аякс» будет принимать «Бенфику». В первом матче была ничья 2:2, но чувствовалось, что «Аякс» играет с запасом, играет помощнее.

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После той ничьей у «Аякса» три победы, но все вымученные, причем с не самыми сильными командами. В последней игре «Аякс» так и вовсе вырвал победу в самой концовке. «Аякс» позволил ПСВ приблизиться максимально близко в таблице чемпионата Нидерландов. Не сказать, что сейчас «Аякс» в большом порядке.



«Бенфика» по большому счету уже никаких целей в чемпионате не имеет. Скорее всего, она не поднимется выше второго места. «Порту» убежал далеко, за вторую строчку со «Спортингом» можно побороться. Но ниже третьего лиссабонцы точно не опустятся. В последнем туре они не сумели обыграть дома «Визелу» (1:1). Наверное, уже держали в голове матч в Амстердаме.



Учитывая, что все сильнейшие у «Бенфики» в строю, думаю, она даст бой «Аяксу». Просто амстердамцам не будет. Если гости и проиграют, то с разницей не более 1 мяча.



Попробовал бы сыграть «Бенфику» с форой (+2) за 1,5. Также рассмотрел бы «Бенфику» с форой (+1,5) за 1,82», — сказал Генич.

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