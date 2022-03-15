Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов 15 марта

«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов 15 марта
Комментарии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» Мадрид в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: проход «Атлетико» за 2.34.

«Интересный матч. Возможно, это даже один из самых интересных на этой стадии плей-офф. Первый сыгран вничью. Шансы, в общем, равные у команд. Думаю, и те и другие понимают, что шанс пройти дальше есть. Но все это будет довольно сложно.

«МЮ» — «Атлетико»: когда начало, где покажут?

«Манчестер Юнайтед» — команда, которая дома не готова довольно серьезно доминировать или поддавить на своего соперника. «Атлетико» видится мне командой более опытной в подобного рода противостояниях в Лиге чемпионов.

Я бы выбрал ставку на «Атлетико» Мадрид — на их проход дальше. Коэффициент — 2,34. Мне кажется, довольно хорошие шансы у команды Симеоне, тем более Ральф Рангник все-таки команду не собирал, пришел по ходу сезона. Конечно, Рангнику уже многое удалось поправить, но не до предельной стадии», — сказал Андронов.

Константин Генич дал прогноз на матч «МЮ» — «Атлетико».

Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ» перед матчем с «Атлетико».

«МЮ» — «Атлетико»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

«МЮ» — «Атлетико». Прогноз «Фонбет»: Луис Суарес примет вызов Роналду «МЮ» — «Атлетико». Прогноз «Фонбет»: Луис Суарес примет вызов Роналду
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022