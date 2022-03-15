«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов 15 марта

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» Мадрид в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: проход «Атлетико» за 2.34.



«Интересный матч. Возможно, это даже один из самых интересных на этой стадии плей-офф. Первый сыгран вничью. Шансы, в общем, равные у команд. Думаю, и те и другие понимают, что шанс пройти дальше есть. Но все это будет довольно сложно.

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«Манчестер Юнайтед» — команда, которая дома не готова довольно серьезно доминировать или поддавить на своего соперника. «Атлетико» видится мне командой более опытной в подобного рода противостояниях в Лиге чемпионов.



Я бы выбрал ставку на «Атлетико» Мадрид — на их проход дальше. Коэффициент — 2,34. Мне кажется, довольно хорошие шансы у команды Симеоне, тем более Ральф Рангник все-таки команду не собирал, пришел по ходу сезона. Конечно, Рангнику уже многое удалось поправить, но не до предельной стадии», — сказал Андронов.

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