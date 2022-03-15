«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов в Англии

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» Мадрид.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.



«Сложно здесь искать фаворита, учитывая, что первый матч закончился вничью. В целом «Атлетико» играл очень здорово, неплохой отрезок был у «Манчестер Юнайтед». Сейчас перед этим матчем после хет-трика Криштиану Роналду подсознательно ставишь «Манчестер» фаворитом.

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У «Атлетико» не сыграет Янник Феррейра Карраско. На мой взгляд, это один из самых важных и опасных футболистов в составе «матрасников» благодаря его скорости и умелому выбору позиции. В этой гибридной схеме он смотрится очень здорово. Да, есть Ренан Лоди, но Карраско был бы опаснее.



«Атлетико» провёл очень неплохие матчи. Выиграла команда у «Кадиса», вырвала победу. Думаю, что в этой встрече будет настоящая заруба. Ни одна из команд не будет рисковать, присматриваясь друг к другу. Я считаю, что в этой встрече нужно играть тотал меньше, так как цена ошибки очень высока», — сказал Наливайко.

Прогноз Константина Генича на матч «МЮ» — «Атлетико» с коэффициентом 2.90.

Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ» перед матчем с «Атлетико».



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