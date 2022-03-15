«Аякс» — «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика».



Ставка: «Аякс» не проиграет и обе забьют за 1.77.



«С той лёгкостью, с которой в этом сезоне атакует «Аякс», не атакует больше ни одна команда в Европе. У тен Хага идеальный подбор игроков для воплощения своих задумок, и смотрится то, что ему удаётся с ними делать, очень здорово.

«Аякс» — «Бенфика»: когда начало, где покажут?

От такого футбола, правда, нагрузка на собственные ворота увеличивается, но пока соперники, способные этим пользоваться, им особо и не попадались.



В Лиссабоне амстердамцам многое давалось очень уж легко – они довольствовались ничьей 2:2, хотя вполне могли рассчитывать и на убедительную победу.



«Аякс» забил в последних пяти играх 11 мячей, но при этом пропустил восемь. Вряд ли в предстоящем матче картина происходящего будет кардинально отличаться – «Бенфика» хоть в целом и уступает по уровню, огрызаться будет при любом счёте», — сказал Петросьян.

Артур Петросьян дал прогноз с коэффициентом 3.26 на матч «МЮ» — «Атлетико».

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Прогноз Константина Генича на матч «МЮ» — «Атлетико» с коэффициентом 2.90.