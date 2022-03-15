«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз Павла Занозина на игру Лиги чемпионов 15 марта

Известный комментатор и амбассадор Фонбет Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико».



Ставка: проход «Атлетико» за 2.35.



«Букмекеры считают фаворитом «Юнайтед», но, на мой взгляд, в первом матче «Манчестер» играл просто кошмарно и «Атлетико» очень не повезло.

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Мадридцы должны были дожимать и забивать второй и третий мячи. После этого «Юнайтед» проиграл «Сити», а в последнем туре довольно неожиданно благодаря гению Криштиану обыграл «Тоттенхэм» (3:2). «Атлетико» с трудом дожал «Кадис» (2:1).



Расклад не сильно поменялся. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему нестабилен. Ральф Рангник по-тренерски проигрывает Диего Симеоне. Думаю, что в этот раз аргентинский наставник не должен повторить своих ошибок первого матча. Своё счастье «Атлетико» нужно искать в атаке.

Пусть это и выездной матч, но здесь настолько очевидно преимущество гостей в атакующей силе, что этим надо пользоваться. Так что я с букмекерами не согласен и предлагаю ставить на проход «Атлетико» с хорошим коэффициентом в Фонбет», — сказал Занозин.

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