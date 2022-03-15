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«Аякс» — «Бенфика»: ставка Ивана Млечного на встречу Лиги чемпионов

«Аякс» — «Бенфика»: ставка Ивана Млечного на встречу Лиги чемпионов
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Аякс» — «Бенфика».

Ставка: победа «Аякса» и ТБ 3.5 за 2.43.

«Продолжаем обсуждать плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня поговорим о матче «Аякса» и «Бенфики».

«Аякс» — «Бенфика»: когда начало, где покажут?

Первая встреча завершилась со счётом 2:2. «Бенфика» дважды сумела отыграться по ходу матча, но в целом «Аякс» всё же на голову выше. Именно амстердамский клуб должен проходить дальше.

«Аякс» отлично играет дома, много забивает и практически не пропускает. «Аякс» отлично провёл групповой раунд Лиги чемпионов, выиграв во всех шести матчах. Ничья с «Бенфикой» прервала серию побед голландцев.

В прекрасной форме находится Аллер, который забивает почти в каждом матче. В целом «Аякс» очень мощно выглядит особенно дома, поэтому нынешняя «Бенфика» не соперник для амстердамцев.

Ответная встреча также будет проходить по сценарию первого матча, то есть с большим количеством голов. «Аякс» дома очень хорошо играет в атаке. «Бенфика» не будет отсиживаться в обороне, так как при любом пропущенном мяче надо будет идти вперёд и забивать.

Ждём от встречи много голов и проход «Аякса» дальше, поэтому мой прогноз — победа «Аякса» и ТБ (3.5) мяча», — сказал Млечный.

Артур Петросьян дал прогноз с коэффициентом 3.26 на матч «МЮ» — «Атлетико».

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Прогноз Константина Генича на матч «МЮ» — «Атлетико» с коэффициентом 2.90.

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