«МЮ» — «Атлетико»: ставка Александра Вишневского на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «МЮ» — «Атлетико».



Ставка: ничья за 3.26.



«МЮ» в первом матче на должен был проиграть, причем со счетом 0:2, но «Атлетико» вместо того, чтобы при счете 1:0 реализовать все свои моменты, взял и пропустил гол. Матч завершился со счетом 1:1. Теперь фаворитом в этой паре выступает «МЮ».

«МЮ» — «Атлетико»: когда начало, где покажут?

Я бы обратил внимание, что обе команды плохо играют в защите. При этом нашли свою игру в атаке. Количество голов в матчах с участием этих команд просто колоссальное.



«МЮ» в последнем туре АПЛ выиграл со счетом 3:2 у «Тоттенхэма». До этого было манчестерское дерби. И ранее матчи были результативными. «Атлетико» также проводит результативные матчи, но можно сказать, что мадридцы проводят лучшую часть сезона в своем исполнении.



«Атлетико» выиграл четыре подряд матча в Примере, а между ними была игра в Лиге чемпионов, где «Атлетико» выглядел явно сильнее. Начала наклевываться игра в атаке, но прежней надежности в защите пока нет.



Все три основных форварда уже в строю, что бывает очень редко, правда, дисквалифицирован бельгиец Караско, зато есть Гризманн, Феликс, Суарес. Здесь есть все предпосылки для результативной игры. Поставлю на ТБ (2). Думаю, что два гола команды точно должны забить.



При счёте 1:1, при котором команды могут успокоиться, может и не завершиться матч в основное время. Ничья тут очень вероятный вариант. Я возьму ничью в этом матче за 3,30. Это валуйно в данной встрече. Тут вполне может быть и 1:1, и 2:2. При счете 1:1 команды просто перестанут рисковать.



Ничья здесь явно недооценена, так как вероятность дополнительного времени очень велика. Отмена правила выездного гола приведет к большему количеству дополнительных таймов в таких противостояниях», — сказал Вишневский.

Константин Генич дал прогноз на матч «МЮ» — «Атлетико» с коэффициентом 2.90.



«МЮ» — «Атлетико»: прогноз Артура Петросьяна с коэффициентом 3.26.



Ди Канио: Месси показал свою ограниченность.