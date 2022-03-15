«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико».



Ставка: проход «Атлетико» за 2.36.



«Поговорим об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетико».

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Первая игра закончилась со счётом 1:1. Но «Атлетико» имел подавляющее преимущество и должен был выигрывать. «Манчестер Юнайтед» отскочил в той игре. Ему повезло, причём прилично. Не исключаю, что в ответном матче может повезти «Атлетико».



«Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии много не проигрывал, но соперники были слабые, и по составу «Манчестер Юнайтед» был явно сильнее, а ничьих сыграли прилично. Сейчас манкунианцы находятся на 5-м месте, и целей на игру нет. Выезжает «Манчестер Юнайтед» как правило за счёт индивидуальных качеств сильных футболистов. Вот в последнем матче «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» благодаря хет-трику Роналду, но по игре «Манчестер Юнайтед» не должен был выигрывать.



«Атлетико» в последних пяти матчах одержал четыре победы, причём все виктории были в Примере. Мадрид поймал свою игру. В декабре у «Атлетико» был спад, но сейчас команда в хорошей форме и показывает хороший футбол. У «Атлетико» есть травмированные, но это исполнители линии защиты и середины поля, больше оборонительного плана. Их есть кому заменить, у команды есть структурная игра.



Линия атаки в полном порядке, и все форварды в строю. В последних матчах великолепно смотрится Феликс. Он посадил на банку Гризманна. Суарес играет больше, чем Антуан, но меньше, чем Феликс. Есть ещё и Эррера.



Фаворитом матча вижу «Атлетико». Думаю, что Мадрид пройдёт дальше. Всё же у гостей есть структурная игра. Есть нападающие, которые умеют доводить дело до конца и забивать голы. Именно поставить на проход «Атлетико» я и рекомендую», — сказал Мор.

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