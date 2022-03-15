Кубок Гагарина: кто вышел в четвертьфинал, расписание плей-офф КХЛ, все пары 1/4 финала

17 марта стартует второй раунд Кубка Гагарина — 2022. Борьбу в плей-офф КХЛ продолжают восемь команд. Полуфиналы конференций также играются до четырёх побед.

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Две пары начнут выяснять отношения 17 марта. Следующие матчи пройдут 19, 21 и 23 марта. В случае необходимости серии продолжатся 25, 27 и 29 марта:

«Трактор» — «Салават Юлаев»;

ЦСКА — «Динамо Москва.

Ещё две серии стартуют на следующий день, 18 марта. Команды также сыграют 20, 22 и 24 марта. Если к тому моменту не определятся победители, оставшиеся матчи запланированы на 26 и 28 марта:

«Металлург» — «Авангард»;

СКА — «Спартак».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард», который в первом раунде плей-офф оказался сильнее «Ак Барса» (4-2).

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