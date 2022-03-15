«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция, какой канал

Сегодня, 15 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Англии состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть в эфире канала «Матч ТВ».

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.36.



Аналитики считают, что матч ЛЧ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 1:1. На седьмой минуте отличился Жоау Феликс, а на 80-й — Энтони Эланга.