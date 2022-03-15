«Аякс» — «Бенфика»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет матч

Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Бенфика». Начало встречи — в 23:00 мск.

Прямое включение из Амстердама в своём эфире будет транслировать канал «Матч! Футбол 1».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех португальцев оценён экспертами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются за 5.60.



Аналитики также считают, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Бенфикой» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.