«Ювентус» — «Вильярреал»: эксперты назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов

16 марта в Италии пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал». Начало игры запланировано на 23:00 мск.
«Ювентус» — «Вильярреал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
В первой встрече команды не смогли определить победителя — 1:1.
Букмекеры считают фаворитом итальянский клуб: поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.94. Успех «Вильярреала» идёт за 4.25. Ставки на ничью после 90 минут игры принимаются за 3.65.
Букмекеры не ждут от игры высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если «Ювентус» сумеет отличиться, сыграет коэффициент 1.23. Гол в исполнении «Вильярреала» оценён коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.
Проход «Ювентуса» доступен за 1.50, проход «Вильярреала» — за 2.70.
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