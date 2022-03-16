«Лилль» — «Челси»: эксперты оценили шансы лондонцев выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

16 марта во Франции состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси». Начало игры намечено на 23:00 мск. В первом матче сильнее оказался лондонский клуб — 2:0.

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Букмекеры считают фаворитами англичан: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.93. Успех «Лилля» оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.78.



Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если «Лилль» сумеет забить, сыграет коэффициент 1.49. Гол в исполнении «Челси» идёт с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Проход «Челси» в четвертьфинал оценён в 1.03, проход «Лилля» — в 19.0.

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