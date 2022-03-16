«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Василия Уткина на матч АПЛ

Известный журналист и комментатор Василий Уткин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.



«Ливерпуль» выиграл только один матч чемпионата в Лондоне в этом сезоне (три ничьих и одно поражение). Красные остаются фаворитами предстоящей встречи на «Эмирейтс», но результат может быть абсолютно любым.

Где покажут матч «Арсенал» — «Ливерпуль»?

Куда выше вероятность большого количества голов. Последний визит команды Клоппа в гости к «Арсеналу» в рамках АПЛ завершился дублем Жоты и ещё одним точным ударом Салаха. К основным голеадорам мерсисайдцев добавился ещё один умный и результативный игрок – Диас.

Теперь атака у «Ливерпуля» стала ещё опаснее. Но и «Арсенал» стал забивать исправно. Рекомендую ставку на тотал больше 2.5», — сказал Уткин.

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