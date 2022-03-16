«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.65.



«В первом матче была ничья 1:1. Не самая зрелищная получилась игра. «Ювентус» долго вёл в счёте, забив на первой минуте (Влахович отличился). Потом всё-таки позволили «Вильярреалу» счёт сравнять. Это сделал Парехо. Ещё несколько моментов у «Вильярреала» было, но игра, мягко говоря, оставила желать лучшего.

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Вообще, если взять последние матчи, ту же встречу с «Сампдорией», «Ювентус» очень неплохую игру в обороне показывает, целостно смотрится. «Вильярреал» выиграл у «Сельты» в последнем туре, а до этого уступил «Осасуне» (0:1). Если взять 4 игры, начиная с матча с «Ювентусом», «Вильярреал» мощно выступил во встрече с «Эспаньолом» (5:1), там Йереми Пино записал матч в историю со своим покером. «Вильярреал» умеет играть с сильным соперником, умеет играть на результат от обороны.



К сожалению, «Вильярреал» потерял Альберто Морено, у него разрыв крестообразной связки, надолго выбыл защитник. У «Ювентуса» вроде бы все в строю. Там есть вопросы по Дибале, но он и в первом матче не играл.



Скорее всего, снова матч получится закрытым, не очень содержательным и не очень результативным. Вполне допускаю, что в этой паре может быть дополнительное время и даже серия пенальти.



Попробую взять ставку «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Похожий прогноз давал на первую встречу, и он сыграл. Почему бы снова не попробовать?! Коэффициент не очень жирный — 1.65, но почему бы нет», — сказал Генич.

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