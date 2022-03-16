«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ «Брайтон» — «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют за 1.87.



«У «Брайтона» уже пять поражений кряду, при этом не сказать, что команда Грэма Поттера выглядит сильно хуже, чем до того, как эта серия началась. Думаю, южане будут свежее и, вполне возможно, активнее «шпор». У них явно больше сил после игры с «Ливерпулем», в которой они во втором тайме, поняв бесперспективность затеи, уже не слишком пытались что-то изменить. А здесь они выложатся на все сто, ведь затем у них не будет футбола аж две с половиной недели.

«Арсенал» — «Ливерпуль»: когда начало, где смотреть.

«Тоттенхэм» же, мало того что сыграл непростой в физическом плане матч с «МЮ» и проиграл, так лондонцам ещё и в дерби с «Вест Хэмом» играть в конце недели. Ну а по игре «шпоры» прибавляют и выглядят, особенно в атакующих действиях, всё лучше. И Кейн, и Сон, и Хёйбьерг в порядке, Кулушевски быстро вписался и уже кажется почти незаменимым.



Думаю, что как минимум по разу отличатся здесь и те и другие», — сказал Петросьян.

«Брайтон» — «Тоттенхэм»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал».

«Айнтрахт» расторг контракт с «Лабораторией Касперского».