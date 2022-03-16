«Лилль» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Лилль» — «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.87.
«Все мы прекрасно знаем, с какими трудностями столкнулся «Челси»: как он будет добираться до Франции, в каком настроении сейчас игроки «Челси» — это всё большой вопрос.
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2:0 после первого матча делает явным фаворитом команду Томаса Тухеля. Хотя «Лилль» смотрелся хорошо — сыграл достаточно смело, неплохо выбегал в контратаки.
В последнем туре в чемпионате «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном», до этого был победный матч с «Клермоном» (4:0), обыграли «Лион» на выезде (1:0). Три матча подряд «Лилль» не пропускает.
«Челси» хорошую результативность показывает — забили 3 мяча «Лутону», «Бёрнли» — 4, «Норвичу» — 3. Только в последнем туре с «Ньюкаслом» Хаверц заковырял единственный мяч. Здесь на кону четвертьфинал. Вряд ли Тухель допустит, чтобы «Челси» играл в открытый и обоюдоострый футбол.
Скорее всего, низ в этом матче просматривается. Можно сыграть тотал меньше 2.5 мяча за 1.87. Тотал меньше 3 мячей с расходом за 1.5 — тоже вполне нормальный вариант», — сказал Генич.
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