«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Андронова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.91.



«В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома примет «Вильярреал».

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Опыт «Ювентуса» в таких матчах именно Лиги чемпионов гораздо более серьёзный, чем у соперника. «Вильярреал» — команда заслуженная, плюс тренер много выигрывал в Европе. Но Лига чемпионов есть Лига чемпионов, а «Ювентус», в каком бы он состоянии ни находился — это «Ювентус».



Туринцы отлично знают, как играть в ответном матче. Победа «Ювентуса» оценивается кэфом 1.91. Мне кажется, что «Вильярреалу» и опыта, и самосознания в этом матче может и не хватить.



Я за победу «Ювентуса». Уверенность в прогнозе 7 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.

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