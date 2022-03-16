«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.96.
«Интереснейший матч. Обе команды в прекрасной форме. «Арсенал» одерживал победы в последних 5 встречах. «Ливерпуль» вообще в этом году выиграл 8 матчей подряд. Победные серии на двоих – уже 13 матчей в АПЛ. Жду очень интересный футбол. Хотя всё равно считаю, что команды в разных весовых категориях.
Где покажут матч «Арсенал» — «Ливерпуль»?
«Ливерпуль» на расстоянии вытянутой руки от «Сити» – 3 очка их разделяет. Борьба за чемпионство в самом разгаре. Тем временем «Арсенал» ворвался в зону Лиги чемпионов. Думаю, что в топ-4 команда и окончит чемпионат.
К этой игре «Ливерпуль» соберётся лучшими силами. У команды был очень тяжёлый график, Клопп ротировал состав, давал отдыхать лидерам. Поэтому победы хоть и одерживали, но не такие крупные и яркие.
А у «Арсенала» состав стабильный, он практически не меняется. Но и график гораздо легче. Это значит, что «канониры» выйдут играть тем же составом. А вот «Ливерпуль» выставит свой лучший ростер. Думаю, Клопп подводил лидеров именно к этой встрече. Мне кажется, что его футболисты покажут свою лучшую игру.
Меня радует, что обе команды против сильных соперников играют результативно. Это значит, что и здесь мы увидим яркий футбол с обилием голов. Мой первый прогноз – ТБ (2.5). При этом «Ливерпуль» всё равно гораздо сильнее, мощнее, опытнее. Поэтому второй мой прогноз – это победа «Ливерпуля», — сказал Мор.
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