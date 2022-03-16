«Лилль» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов во Франции

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лилль» — «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.89.



«Все сейчас в курсе ситуации, которая происходит вокруг «Челси». Команда страдает из-за санкций, которые к ней применяют, потому что владельцем был Роман Абрамович.

«Лилль» — «Челси»: когда начало, какой канал покажет.

Футболистам не очень комфортно в такой ситуации, многие ограничения накладываются, ещё и слухи раздуваются. Но в «Челси» играют невероятные профессионалы, и они должны справляться.



У «Челси» после первого матча есть перевес, была добыта победа 2:0. Но в былые годы 2:0 имели больший вес, чем сейчас. «Лилль» не показался безнадёжным в первой игре, дома постарается оказать давление. Но всё-таки при Тухеле «Челси» научился играть на результат, он умеет защищать минимальное преимущество. Этим он и займётся во Франции.



Мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча. Может быть любой исход — и 1:0, и 0:0, и 0:1, и 1:1. Но я не вижу большого количества голов в этом матче. Сам «Лилль» также мало пропускает», — сказал Титов.

Сергей Степашин: никто Абрамовичу помогать не собирается, Бог ему судья.



«Лилль» — «Челси»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.



Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал».