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«Лилль» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов во Франции

«Лилль» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов во Франции
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лилль» — «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

«Все сейчас в курсе ситуации, которая происходит вокруг «Челси». Команда страдает из-за санкций, которые к ней применяют, потому что владельцем был Роман Абрамович.

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Футболистам не очень комфортно в такой ситуации, многие ограничения накладываются, ещё и слухи раздуваются. Но в «Челси» играют невероятные профессионалы, и они должны справляться.

У «Челси» после первого матча есть перевес, была добыта победа 2:0. Но в былые годы 2:0 имели больший вес, чем сейчас. «Лилль» не показался безнадёжным в первой игре, дома постарается оказать давление. Но всё-таки при Тухеле «Челси» научился играть на результат, он умеет защищать минимальное преимущество. Этим он и займётся во Франции.

Мой прогноз — тотал меньше 2.5 мяча. Может быть любой исход — и 1:0, и 0:0, и 0:1, и 1:1. Но я не вижу большого количества голов в этом матче. Сам «Лилль» также мало пропускает», — сказал Титов.

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