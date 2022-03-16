«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.92.



«Одно из самых напряжённых противостояний на этой стадии турнира. Многим кажется, что «Ювентус» фаворит, но «Вильярреал» уверенно чувствует себя в кубковых турнирах. Он действующий победитель Лиги Европы. И в первом матче после того, как «Ювентус» моментально открыл счёт, «Вильярреал» показал свою стойкость — не расклеился и отыгрался.

«Ювентус» — «Вильярреал»: когда начало, где покажут?

Упорного матча жду и в ответной игре. Качество состава «Ювентуса» повыше, но у «Вильярреала» на всех позициях очень квалифицированные футболисты, обладающие большим опытом. Можно вспомнить, что на групповом этапе «Вильярреал» в решающей игре в гостях победил «Аталанту», которая на данный момент мало в чём уступает «Ювентусу».



Жду закрытой игры, но какие-то моменты возникать всё равно будут. Класс исполнителей у «Ювентуса» очень высок, а «Вильярреал» умеет через контроль мяча обострять и создавать моменты. Поэтому остановлюсь на варианте 2-3 гола в матче», — сказал Титов.

«Ювентус» — «Вильярреал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.



Аллегри назвал цель «Ювентуса» в Лиге чемпионов.



Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал».