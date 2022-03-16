«Лилль» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов во Франции

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лилль» — «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.87.



«Матч, в котором, наверное, большой интриги нет с точки зрения прохода в следующую стадию. Хотя у «Челси» крупные неприятности, финансовые прежде всего.

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За прошедшую неделю много разговоров было про команду. Каждый день она узнаёт какие-то новости. Тренерскому штабу непросто сохранять это всё в работоспособном состоянии. Но пока ещё идёт та стадия, когда неприятности будут только закалять. Осознание того, что всё совсем серьёзно, совсем плохо, придёт к игрокам «Челси» позже.



«Челси» сильнее «Лилля» по составу, да и 2:0 в первой встрече позволяет достаточно комфортно играть. Мне кажется, хорошим вариантом будет ставка обе забьют с коэффициентом 1.87. Закрытого футбола я здесь не предвижу, а коэффициент довольно приличный. Да и «Лилль» при своей публике постарается показать, что он что-то может против «Челси», — сказал Андронов.

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