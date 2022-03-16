«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ 16 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Ливерпуль» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.32.



«Важнейший матч в английской Премьер-лиге, который напрямую влияет на борьбу за чемпионство. «Манчестер Сити» снова потерял очки, на этот раз не сумев обыграть «Кристал Пэлас». Команда Гвардиолы разбазарила преимущество почти что в 10 очков. В случае победы в Лондоне в среду «Ливерпуль» подберётся на дистанцию 1 очка. Всё очень интересно, настоящая борьба за титул.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Ливерпуль»?

Но «Арсенал» не подарок, у него свои цели и задачи. Лондонцы сильный сезон проводят и хотят завершить его в четвёрке сильнейших, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Шансы на это есть, и хорошие. «Арсенал» на данный момент 4-й, опережая на 1 очко «МЮ», при этом имеет три игры в запасе. Даже поражение в этой игре не станет приговором для «Арсенала» в их борьбе, но дома при своих болельщиках он будет максимально упираться.



«Арсенал» одержал пять побед подряд, он в порядке. Интересно, что последнее поражение он потерпел как раз от «Ливерпуля» в ответном матче Кубка английской лиги — 0:2. «Ливерпуль» вышел в финал, где потом победил в серии пенальти «Челси». Думаю, «Арсенал» сделает выводы и как минимум забьёт. Класс в атаке присутствует — опытный Ляказетт, много молодых резких ребят. Но «Ливерпуль» для меня остаётся фаворитом. Всё-таки у него состав ещё более мощный. Про мотивацию и говорить не стоит.



Выберу ставку — «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.

Василий Уткин дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».

Гари Невилл: ситуация с «Челси» — это тревожный звонок для футбола.

Криштиану Роналду впервые за 16 лет останется без трофея.