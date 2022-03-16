«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Турине

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.



«Юве» не проигрывает уже 12 матчей кряду, при этом не сказать, что команда смотрится впечатляюще. Солидно, в лучшем случае. В первой игре «Вильярреал» выглядел интереснее и разнообразнее, хоть на победу, может, и не наиграл.

«Ювентус» — «Вильярреал»: когда начало, где покажут?

У туринцев немалые кадровые проблемы – Бонуччи с Кьеллини по-прежнему в лазарете, не будет также Дибалы, Кьезы, Маккени и Закариа – каждый из них явно команде бы пригодился.



Эмери также по-прежнему вынужден обходиться без своего главного голеадора Морено, и без него эффективность действий у чужих ворот, конечно, упала.



Скорее всего, игра, как и тремя неделями ранее, будет носить осторожный характер и, вполне возможно, перейдёт в дополнительное время», — сказал Петросьян.

«Ювентус» — «Вильярреал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.



Аллегри назвал цель «Ювентуса» в Лиге чемпионов.



Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал».