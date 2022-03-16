«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Алексея Андронова на матч АПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Ливерпуль» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.91.
«Не первый раз мне доводится давать прогноз на эту пару. Мне кажется, что ничего за последнее время в принципе не поменялось. Класс «Ливерпуля» по-прежнему выше, сыгранность выше.
Где смотреть матч «Арсенал» — «Ливерпуль»?
Командная механика и возможности тоже выше. Несмотря на то что «Ливерпуль» играет на выезде, можно смело ставить на его победу. Коэффициент 1.91 — достаточно большой.
«Арсенал» для меня выглядит бумажной командой. Она может собраться на один матч, но гораздо чаще ей не удаётся собраться на целый матч, а только на отрезок. Конструкция, которая казалась металлической, начинает рваться как обычный бумажный лист. Не исключаю, что и здесь так же произойдёт», — сказал Андронов.
Василий Уткин дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».
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