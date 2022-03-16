«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Вильярреал».
Ставка: победа «Ювентуса» в 1 мяч или ничья за 1.77.
«Ювентус» будет принимать «Вильярреал» после ничьей в первом матче, который прошёл в Испании. Во-первых, мне кажется, что в этой игре вряд ли будет какое-то умопомрачительное количество голов, так как обе команды потеряли по два нападающих.
«Ювентус» — «Вильярреал»: когда начало, где покажут?
У «Ювентуса» травмированы Дибала и Кьеза, а у «Вильярреала» точно не сыграет Пако Алькасер и под вопросом Морено. У Жерара есть ещё шансы сыграть в этом матче, но он не набрал форму и вряд ли будет в оптимальном состоянии. Без Морено «Вильярреал» вряд ли сможет претендовать на что-то большее, чем на ничью.
В основное время, мне кажется, тут будет либо ничья, либо минимальная победа «Ювентуса». Туринцы выиграли четыре последних матча во всех турнирах и выглядят сейчас очень хорошо, можно сказать, почти на пике. Мне больше верится в проход «Ювентуса», но на это ставить не буду. «Вильярреал» всё же немного недооценён в линии.
На этот матч предложу две ставки. Во-первых, победа «Ювентуса» в 1 мяч или ничья, а вторая ставка больше подойдёт для экспресса — 1Х и ТМ (4.5). Можно выбрать что-то среднее, но мне больше по душе первый вариант и страховочный второй», — сказал Вишневский.
«Ювентус» — «Вильярреал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Аллегри назвал цель «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал».
- 16 марта 2022
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 15 марта 2022
-
21:45
-
21:30
-
19:30
-
19:00
-
18:36
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30