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«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Ювентуса» в 1 мяч или ничья за 1.77.

«Ювентус» будет принимать «Вильярреал» после ничьей в первом матче, который прошёл в Испании. Во-первых, мне кажется, что в этой игре вряд ли будет какое-то умопомрачительное количество голов, так как обе команды потеряли по два нападающих.

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У «Ювентуса» травмированы Дибала и Кьеза, а у «Вильярреала» точно не сыграет Пако Алькасер и под вопросом Морено. У Жерара есть ещё шансы сыграть в этом матче, но он не набрал форму и вряд ли будет в оптимальном состоянии. Без Морено «Вильярреал» вряд ли сможет претендовать на что-то большее, чем на ничью.

В основное время, мне кажется, тут будет либо ничья, либо минимальная победа «Ювентуса». Туринцы выиграли четыре последних матча во всех турнирах и выглядят сейчас очень хорошо, можно сказать, почти на пике. Мне больше верится в проход «Ювентуса», но на это ставить не буду. «Вильярреал» всё же немного недооценён в линии.

На этот матч предложу две ставки. Во-первых, победа «Ювентуса» в 1 мяч или ничья, а вторая ставка больше подойдёт для экспресса — 1Х и ТМ (4.5). Можно выбрать что-то среднее, но мне больше по душе первый вариант и страховочный второй», — сказал Вишневский.

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