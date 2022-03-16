Янник Синнер — Ник Кирьос: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Янник Синнер — Ник Кирьос.
Ставка: ТБ 22 за 1.63.
«Ник Кирьос в порядке на старте сезона, факт. Эпатажный австралиец меньше говорит и больше делает, именно такого подхода ему не хватало ранее. В паре с Танаси Коккинакисом взяли парный титул на Australian Open, там же в одиночке Кирьос дал бой Даниилу Медведеву во втором круге.
Рублёв вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
В Индиан-Уэллсе австралийский спортсмен пока предельно надёжен и выносит соперников в двух партиях. Досталось Баэсу, Дельбонису и Рууду — кроме последнего, оппозиция так себе, но убедительность самого Кирьоса нельзя не отметить. Впереди испытание сложнее.
Янник Синнер пока ровно шагает по сезону: потерпел лишь два поражения в 15 матчах, занёс в актив четвертьфинал австралийского «Шлема». Однако относительно того же Ника Кирьоса не можем однозначно сказать, что итальянец значительно сильнее.
Наши ожидания от предстоящей встречи таковы: Кирьос традиционно умеет настраиваться на топовых соперников, ну а Синнер, в свою очередь, не должен снизить планку собственной игры. Всё указывает на вероятную борьбу, итогом которой станет тотал больше», — сказал Фомин.
Даня, как же так?! Медведев потеряет статус первой ракетки мира.
Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира.
Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
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