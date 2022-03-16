«Лилль» — «Челси»: где смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция, какой канал покажет матч

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Василий Уткин дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех французов оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.78.
Букмекеры сомневаются, что матч «Лилль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.
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