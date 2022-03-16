«Ювентус» — «Вильярреал»: где и во сколько смотреть прямую видеотрансляцию онлайн

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Василий Уткин дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех испанцев оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.65.
Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Вильярреал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.
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Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Вильярреал».
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