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«Ювентус» — «Вильярреал»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов

«Ювентус» — «Вильярреал»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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16 марта пройдёт матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Вильярреалом». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.

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