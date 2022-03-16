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Эксперты назвали фаворита плей-офф КХЛ перед полуфиналами конференций

Эксперты назвали фаворита плей-офф КХЛ перед полуфиналами конференций
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17 марта стартует второй раунд Кубка Гагарина — 2022. Эксперты назвали фаворита плей-офф КХЛ перед стартом полуфиналов конференций.

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Наибольшие шансы имеет СКА. Поставить на победу клуба из Санкт-Петербурга можно с коэффициентом 3.55: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 3550 рублей. Если выиграет любая другая команда, зайдёт коэффициент 1.25.

Следом идёт ЦСКА, ставки на московских армейцев принимаются за 5.00. Тройку претендентов замыкает «Трактор»: шансы челябинцев выражены коэффициентом 5.50.

Ниже оцениваются шансы «Металлурга» из Магнитогорска (6.50). Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» находится на пятом месте в списке фаворитов (8.50). Сделать ставку на московское «Динамо» предлагается за 12.0.

Аутсайдерами Кубка Гагарина — 2022 считаются «Салават Юлаев» (21.0) и «Спартак» (75.0).

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