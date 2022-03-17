ЦСКА — «Динамо»: эксперты назвали фаворита первого матча серии плей-офф КХЛ

17 марта состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало запланировано на 19:30 мск.
Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом второго раунда.
ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 4-0, а московское «Динамо» в семи матчах сломило сопротивление «Северстали» из Череповца.
Букмекеры считают фаворитом подопечных Сергея Федорова. Поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.20. Успех «Динамо» оценён экспертами в 3.26, ничья после трёх периодов — в 4.15.
На тотал больше 4.5 шайбы дают 2.19, на тотал меньше 4.5 шайбы — 1.83, на гол до истечения первой минуты — 12.50.
На итоговую победу ЦСКА можно поставить за 1.53, а на победу «Динамо» с учётом дополнительного времени — за 2.55.
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