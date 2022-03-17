«Галатасарай» — «Барселона»: эксперты оценили шансы команды Хави вылететь из Лиги Европы

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона». Начало игры — в 20:45 мск.

Хави назвал ответный матч с «Галатасараем» финалом для «Барселоны».

В первом матче команды не смогли определить победителя — 0:0.

Букмекеры считают явным фаворитом каталонский клуб: поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.39. Успех «Галатасарая» оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 5.30.

Букмекеры ждут результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если «Галатасарай» сумеет отличиться, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Проход «Барселоны» доступен за 1.20 (83% вероятности), выход «Галатасарая» в четвертьфинал идёт за 5.30 (17%).

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