«Галатасарай» — «Барселона»: эксперты оценили шансы команды Хави вылететь из Лиги Европы

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона». Начало игры — в 20:45 мск.
Хави назвал ответный матч с «Галатасараем» финалом для «Барселоны».
В первом матче команды не смогли определить победителя — 0:0.
Букмекеры считают явным фаворитом каталонский клуб: поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.39. Успех «Галатасарая» оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 5.30.
Букмекеры ждут результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если «Галатасарай» сумеет отличиться, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
Проход «Барселоны» доступен за 1.20 (83% вероятности), выход «Галатасарая» в четвертьфинал идёт за 5.30 (17%).
«Галатасарай» — «Барселона»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Генич: неужели «Краснодар» — всё?
- 17 марта 2022
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 марта 2022
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 15 марта 2022
-
21:45
-
21:30
-
19:30
-
19:00
-
18:36
-
18:00
-
17:00
-
16:00