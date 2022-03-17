«Галатасарай» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Галатасарай» — «Барселона» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: «Барселона» забьёт 2-3 гола за 1.92.



«Барселона» в ответном матче в Стамбуле сыграет с «Галатасараем». В первой встрече «Барселона» недооценила соперника, плюс «Галатасарай» сыграл сугубо от обороны. Кроме того, кураж поймал испанский голкипер Пенья. В итоге матч закончился вничью (0:0).

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Давно такого не было, чтобы «Барселона» не забивала, но в Стамбуле будет другая игра. «Барселона» по-прежнему находится в отличной форме. Ведь был же матч с «Наполи», который дома завершился ничьей, а потом на выезде каталонцы разгромили соперника.



Здесь «Барселона» также решит все в свою пользу. У Хави серьезная ставка на Лигу Европы. В последнем туре Примеры «Барселона» размялась на «Осасуне» (4:0), причем три мяча забила в первом тайме.



В то же время «Галатасарай» оставил много сил в последнем матче чемпионата Турции, где обыграл «Бешикташ» (2:1). Но, думаю, что «Барселона» в этом матче свое возьмёт. Впереди у каталонцев класико, поэтому гости постараются приложить лишь необходимое количество усилий, чтобы пройти дальше.



Если в первом матче «Барселона» не забила, то во втором забьет как минимум 2. Вряд ли гости забьют больше трех, поэтому возьму тотал «Барселоны» 2-3 гола за 1,93», — сказал Генич.

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