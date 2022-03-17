«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Трактор» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.58.



«Матчи первого этапа плей-офф с участием «Трактора» оставили двойственные ощущения. Причем двойственность эта была взаимоисключающая.

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Иногда казалось, что челябинцы играют с «Нефтехимиком» в кошки-мышки. Что они способны в любой момент прибавить и разнести нижнекамцев в пух и перья. Что они – четкий слепок с «Локомотива» времен пана Вуйтека и двукратного чемпионства, когда в матчах с любым соперником ярославцы тратили ровно столько сил, сколько нужно для победы с минимальным преимуществом – и ни калории больше.



Да, челябинцы прошли «Нефтехимик» за четыре матча – куда ж еще лучше?! Но все матчи получились «на тоненького», ни в одном из них особого преимущества челябинцев не было, да и не особого, в принципе, не было тоже. А ведь нижнекамцы звезд с неба не хватали, команда-середнячок, и не более того.



А теперь будет совсем не середнячок. Причем научившийся на первом этапе играть без своих легионеров, которые в течение регулярного чемпионата весь результат «Салавату» и делали. Но импортозамещение у уфимцев прошло на удивление быстро и спокойно. И команда в итоге заиграла, пожалуй, даже сильнее, чем играла в регулярке. Именно этот факт и заставляет меня, вопреки мнению многих, считать «Салават Юлаев» фаворитом серии. Предполагаю, что уифмцы возьмут ее со счетом 4-2, бросив весь Челябинск в пучину горя. Причем начнут бросать уже с первого матча, выиграв его с минимальным преимуществом в счете. Вполне может быть, что и за пределами основного времени, но на этом я столбиться не собираюсь», — сказал Лебедев.

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