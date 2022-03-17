«Галатасарай» – «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы в Стамбуле 17 марта

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Галатасарай» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.94.



«Прогноз для меня очевиден. «Барселона» просто разорвёт «Галатасарай». Дело в том, что в первом матче «Барса» была слишком уверенной в себе. Хави оставил нескольких ключевых игроков в запасе: Бускетса, Пике, Обамеянга. Дембеле вышел на замену.

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Думаю, что в этот раз первые трое точно появятся в стартовом составе, а настрой будет боевым.



«Барселона» и в первом матче играла хорошо, полностью владела мячом, доминировала. Но «Галатасарай» очень глубоко оборонялся. Думаю, если бы «Барселона» забила гол, то всё сложилось бы по-другому. Но турки героически оборонялись, и у них это получилось. Не думаю, что получится вновь.



После того матча «Галатасарай» обыграл «Бешикташ» со счётом 2:1, а «Барселона» разгромила «Осасуну». Как раз залетело то, что должно было залетать в том «сухом» матче. Думаю, это только начало.



Нисколько не сомневаюсь, что «Барса» будет владеть мячом, постарается забить быстрый гол — и забьёт его. «Галатасарай» уже не сможет играть так закрыто, и «Барселона» доведёт дело до разгромной победы. Ставлю на Ф2 (-1,5), а также на ИТБ2 (2,5) — как это произошло и в ответном матче с «Наполи», — сказал Мор.

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