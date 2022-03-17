«Лион» — «Порту»: прогноз Константина Генича на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Лион» — «Порту» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: «Порту» не проиграет за 1.70.
«В первом матче была победа французского клуба 1:0. Я смотрел игру и могу сказать, что не совсем по игре «Лион» эту победу одержал. Да, хорошо использовали шанс в контратаке, там Дембеле очень здорово разобрался вместе с камерунцем Экамби, и Пакета забил единственный мяч. Но достаточно много моментов было и у «Порту». В целом «Порту» проиграл незаслуженно.
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Очень хорошая команда у Консейсау, и я думаю, что в выездном матче у «Порту» не меньше шансов, чем у «Лиона», даже несмотря на поражение в первой игре. Я думаю, что во Франции «Порту» постарается реабилитироваться. Не уверен, что он выиграет, но есть хорошие шансы, чтобы не проиграть. «Лион», откровенно говоря, в последнее время не очень убеждает, что эта команда на ходу.
Мой прогноз — «Порту» не проиграет за 1.70», — сказал Генич.
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