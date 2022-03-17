ЦСКА — «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Динамо» М.



Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.40.



«Московское дерби всегда тяжело прогнозировать, никогда не знаешь, как оно завершится, но в первой игре для меня небольшой фаворит ЦСКА и можно поставить на то, что он не проиграет в основное время.

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Я считаю, что ЦСКА имеет больше шансов выиграть эту серию, чем «Динамо». С другой стороны, динамовцы проиграли два стартовых матча в прошлой серии против «Северстали», но сумели собраться и всё-таки прошли дальше, правда, для этого им понадобилось провести семь матчей. Это была единственная пара, кому понадобился решающий седьмой матч для определения победителя. Возможно, «Динамо» пойдёт на пользу то, что команда провела больше матчей, чем ЦСКА, и находится в лучшем игровом тонусе.



Армейцы закончили свою серию против «Локомотива» в четырёх матчах и имели больше времени на отдых. ЦСКА может не сразу вкатиться в игру, так как у него давно не было игровой практики, последний официальный матч прошёл 7 марта. Сейчас тяжело оценивать состояние «армейцев», поэтому не рискну ставить на их победу в основное время.



В предстоящем матче ЦСКА сыграет с акцентом на оборону, по-другому он не умеет, особенно в плей-офф. У «Динамо», конечно, хорошая атака, но против обороны армейцев она вряд ли себя сможет проявить. У ЦСКА здорово поставлена оборона, и ему очень тяжело забивать», — сказал Вуйтек.

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